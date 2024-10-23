Yağışlara mola: Hava sıcaklıkları artmaya başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.