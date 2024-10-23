Yağışlara mola: Hava sıcaklıkları artmaya başlıyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, bugün ve yarın bazı illerimizin yüksek kesimlerinde sağanak yağışlar ve kar yağışı görüldükten sonra yağışlı hava kısa bir süreliğine Türkiye'ye veda edecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 1 ila 3 derece arasında artması bekleniyor.
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23-29 Ekim tarihleri arası hava tahmin haritaları
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