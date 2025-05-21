Yağışlara, soğuğa veda edin: Kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna Türkiye'ye bir türlü gelmeyen bahar havası sonunda tüm yurdu etkisi altına alıyor... Hava sıcaklıklarının tüm Türkiye'de hızla artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...
Türkiye sonunda bir türlü gelmek bilmeyen sıcak bahar günlerine kavuşuyor.
1 / 9
Mayıs ayı bitmeye yakın çok sayıda şehrimizde hala yağışlar ve soğuk hava etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları tüm illerimizde yükselişe geçiyor.
2 / 9
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
3 / 9
21-27 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
4 / 9