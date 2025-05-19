Yağışlara, soğuğa veda: Haca sıcaklıkları hızla artacak, yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.