Yağışlara, soğuğa veda: Haca sıcaklıkları hızla artacak, yaz geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın hava durumu da belli oldu. Türkiye'ye bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası sonunda yurdu etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ancak yağışlı hava haftanın ilk iki günü Karadeniz Bölgemizde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek ve hava sıcaklıkları hızla artacak...
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan toz taşınımı uyarısında Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
20-26 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları