Yağışlara ve soğuk havaya devam; kış geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu bilgilerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Neredeyse ülke genelinde şiddetli sağanak yağışlar beklenirken İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilimizde hava sıcaklıklarında 9 dereceye varan düşüşlker görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise yeni hafta ile birlikte hissedilir düşüşler görülecek..
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
5-11 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları