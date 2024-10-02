Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor