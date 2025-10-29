Yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor, yaz geri dönüyor!
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç) ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava yarın itibariyle yurdu terk edecek. Bazı illerde hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçmesı, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YAĞIŞLI HAVA YURDU TERK EDİYOR, PASTIRMA SICAKLARI GELİYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağışlı hava bugün itibariyle yurdu terk edecek. Türkiye genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak.