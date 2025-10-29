Yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor, yaz geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.