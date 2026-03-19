Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu

Batman'ın Kuyubaşı Mahallesi'nde elindeki lahanaları satamayan bir çiftçi, tarlasını halka açtı. ''Bedava lahana'' haberini alan vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen tarlaya akın etti.

Kaynak: İHA
Batman Kuyubaşı Mahallesi’nde ürünlerini satamayan bir çiftçi, tarlasındaki tüm lahanaları ücretsiz dağıtma kararı aldı. Tarlanın çevresi kısa sürede yüzlerce vatandaşla doldu. Şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen Batmanlılar; kimi çuvallarla, kimi poşetlerle, kimi ise kucaklayabildiği kadar lahanayla tarladan ayrıldı. Bazı vatandaşların araç bagajlarını ağzına kadar doldurduğu görüldü.

''Bu kadarını beklemiyordum''
İsmini açıklamak istemeyen çiftçi, ürünlerini satamadığı için böyle bir karar aldığını belirterek, "Bedava olduğunu duyan herkes araçlarını yol kenarına park edip tarlaya koştu. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum, görünce şaşırdım" dedi.

Yağışa rağmen yoğun ilginin olduğu dağıtım sırasında zaman zaman izdiham yaşanırken, vatandaşlar ücretsiz sebze almanın memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, tarlada oluşan yoğunluk nedeniyle çevrede kısa süreli trafik hareketliliği de yaşandı.

