Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu

Batman Kuyubaşı Mahallesi’nde ürünlerini satamayan bir çiftçi, tarlasındaki tüm lahanaları ücretsiz dağıtma kararı aldı. Tarlanın çevresi kısa sürede yüzlerce vatandaşla doldu. Şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen Batmanlılar; kimi çuvallarla, kimi poşetlerle, kimi ise kucaklayabildiği kadar lahanayla tarladan ayrıldı. Bazı vatandaşların araç bagajlarını ağzına kadar doldurduğu görüldü.