Yağmur ve kar yağışı haftasonu molasına giriyor
Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre göre soğuk ve yağışlı hava hafta sonu itibariyle Türkiye'yi adım adım terk ediyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
17-23 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
17 Ocak Cuma hava durumu tahmin haritası
18 Ocak Cumartesi hava durumu tahmin haritası