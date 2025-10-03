Yağmura hasret kalan İstanbul'da barajlar kritik seviyede
İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesi barajlardaki son durum belli oldu. Megakente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 27'lere düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yağışların azalması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve artan nüfusla birlikte su tüketiminin yükselmesi, İstanbul'un barajlarını kritik seviyelere taşıdı.
Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.81'e kadar düştü. Adeta kuraklığa dönen Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 15,96 olarak ölçüldü.
Alibey Barajı'nın havadan çekilen görüntüleri, yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.
Öte yandan, en dolu baraj yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı olurken, en az doluluk oranına sahip yüzde 1,76 ile Kazandere Barajı oldu.