Yağmura, kara, kışa mola... Havalar bir anda ısınacak, sonrasında yeniden yağış var
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye bu hafta itibariyle artık dondurucu soğuklara, yağmur ve kar yağışına mola vermeye hazırlanıyor. Hava sıcaklıkları kimi illerimizde 30 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, hafta sonu itibariyle pek çok ilimizde yeni bir yağış dalgası bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ve yarın ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
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Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Ancak yağışlı havalar 2 günlük molanın ardından Türkiye'yi yeniden etkisi altına alacak.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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17-23 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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