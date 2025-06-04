Yağmurdan bıkanlara, bayramda tatile çıkacaklara müjde: Sıcaktan kavrulacağız!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'de bugün ve yarın doğu illerimizde görülecek yağışlar Kurban Bayramı itibariyle yurdu terk edecek ve yerini 40 derecelere ulaşan kavurucu yaz sıcağı alacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta artması, bayram süresince de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışlı havalar yarın akşam itibariyle Türkiye'yi terk edecek ve Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye'de yaz yaşanacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken özellikle Akdeniz'de termometrelerdeki hava sıcaklığının 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
5 - 11 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları