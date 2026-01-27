Yakutistan değil burası Türkiye: Soğuktan hareket halindeki araçlar bile arızalandı

Yüksekova genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Meteoroloji verilerine göre son on yılın en düşük sıcaklık değerlerinin ve en yüksek kar kalınlığının kaydedildiği Yüksekova'da, dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi.