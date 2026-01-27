Yakutistan değil burası Türkiye: Soğuktan hareket halindeki araçlar bile arızalandı
Dondurucu soğukların vurduğu Hakkari, dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'a döndü. Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak ölçülürken, seyir halindeki araçlar bile arızalanmaya başladı.
Kaynak: İHA
Yüksekova genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Meteoroloji verilerine göre son on yılın en düşük sıcaklık değerlerinin ve en yüksek kar kalınlığının kaydedildiği Yüksekova'da, dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi.
1 / 7
İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaşar Onaylı idaresindeki kamyonet, aşırı soğuğun etkisiyle bir anda stop ederek yolda kaldı.
2 / 7
Araç, hareket halindeyken yolun ortasında çakılı kalınca trafik akışında duraksamalar yaşandı.
3 / 7
Sürücü Onaylı'nın çaresiz kaldığı anlarda çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, aracı imece usulüyle metrelerce iterek yol kenarına çekmeye çalıştı.
4 / 7