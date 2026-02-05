Yalancı bahar bitti; yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji hortum alarmı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.