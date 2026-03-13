  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu

Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu

Meteoroloji'den alınan hafta sonuna dair hava durumu tahminlerine göre yalancı bahar hafta sonu itibariyle adım adım Türkiye'yi terk edecek. Çok sayıda ilimizde toz taşınımı bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Peki, hangi illerde yağış var? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1 / 12
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 2

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

2 / 12
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 3

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 

3 / 12
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

4 / 12