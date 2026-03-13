Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.