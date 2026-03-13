Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan hafta sonuna dair hava durumu tahminlerine göre yalancı bahar hafta sonu itibariyle adım adım Türkiye'yi terk edecek. Çok sayıda ilimizde toz taşınımı bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Peki, hangi illerde yağış var? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
