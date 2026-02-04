Yalancı bahara merhaba deyin: Hava sıcaklıkları önce artacak, ardından yeniden yağmur ve kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.