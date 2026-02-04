Yalancı bahara merhaba deyin: Hava sıcaklıkları önce artacak, ardından yeniden yağmur ve kar var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının bugün ve yarın mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Ancak yalancı bahar havasına sakın kanmayın. Çünkü 2 günlük yalancı baharın ardından Cuma günü itibariyle yeniden soğuklar, yağmur ve kar yağışı var... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
