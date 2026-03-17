Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.