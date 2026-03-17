  4. Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu

Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün itibariyle düşüşe geçecek. Bugün gece yarısından sonra başlayacak yağışlar ve etkili olacak soğuk hava Ramazan Bayramı süresince devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu - Resim: 3

Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 

Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu - Resim: 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

