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Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı

Konya'da küçük yaşta vücudunun büyük bir kısmı yanan ve kollarını kaybeden 9 yaşındaki Sinem'e protez kol takıldı.

Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı - Resim: 1

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Sinem'in, 2015 yılında, evdeki koltuğun sobadan kaynaklı alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.

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Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı - Resim: 2

Sinem T. önce Konya'da, sonrasında Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Sinem, tedavi sürecinin ardından evine döndü.

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Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı - Resim: 3

İlkokul eğitimini evinde almaya başlayan Sinem, kolları olmadığı için ayaklarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya başladı.

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Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı - Resim: 4

Öğretmeni Ferhunde H'nin, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İzmir'deki Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin K. sayesinde Sinem'in yanan saçlarının yerine peruk takıldı.

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