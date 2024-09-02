Yangında kollarını kaybeden Sinem'e protez kol takıldı
Konya'da küçük yaşta vücudunun büyük bir kısmı yanan ve kollarını kaybeden 9 yaşındaki Sinem'e protez kol takıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Sinem'in, 2015 yılında, evdeki koltuğun sobadan kaynaklı alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.
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Sinem T. önce Konya'da, sonrasında Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Sinem, tedavi sürecinin ardından evine döndü.
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İlkokul eğitimini evinde almaya başlayan Sinem, kolları olmadığı için ayaklarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya başladı.
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Öğretmeni Ferhunde H'nin, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İzmir'deki Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin K. sayesinde Sinem'in yanan saçlarının yerine peruk takıldı.
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