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Yangında ölümden dönmüştü... Şimdi o da hayat kurtarmak için alevlere meydan okuyor

Küçükken hayatını kurtaran itfaiyecilerden etkilenen Asena Uykur, şimdi kendisi de alevlere meydan okuyor.

Kaynak: İHA
Yangında ölümden dönmüştü... Şimdi o da hayat kurtarmak için alevlere meydan okuyor - Resim: 1

Ankara’da yaşayan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personel Asena Uykur, 8 yaşındayken evlerinde çıkan yangında hayatını değiştiren bir deneyim yaşadı.

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Yangında ölümden dönmüştü... Şimdi o da hayat kurtarmak için alevlere meydan okuyor - Resim: 2

Ailesiyle birlikte yangının ortasında kalan küçük Asena, itfaiyecilerin müdahalesiyle kurtuldu. O an, onun için bir dönüm noktasıydı. O gün, "Büyüyünce ben de itfaiyeci olacağım" diyerek kendine bir söz verdi.

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Yangında ölümden dönmüştü... Şimdi o da hayat kurtarmak için alevlere meydan okuyor - Resim: 3

Ankara’da görev yapan itfaiye personeli Asena Uykur, meslek hayatına nasıl başladığını ve bu mesleğin onun için ne anlam taşıdığını İhlas Haber Ajansı (İHA)’ ya anlattı.

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Yangında ölümden dönmüştü... Şimdi o da hayat kurtarmak için alevlere meydan okuyor - Resim: 4

Asena Uykur’nin itfaiyecilikle tanışması, 8 yaşındayken yaşadığı bir yangınla başladı.

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