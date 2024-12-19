Yapay zeka, görme engelli öğretmen çifte göz oldu
Ankara'da görme engelli öğretmen çift hayatlarını yapay zekayla kolaylaştırdı. Çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliğini ev işlerinden, pazar-market alışverişine kadar birçok yerde kullanıyor.
Doğuştan görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni E.T. ve Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni A.T., 12 yıl önce engelli çalıştayında tanışıp, 6 yıl önce evlendi.
Yüzde yüz görme engelli olan çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliği sayesinde günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan yapıyor.
Çift, pazar tezgahındaki meyve sebzelerin cinsini, tazeliğini ve fiyatını yapay zeka uygulamasına sorarak öğrenip, alışverişi tamamlıyor. Uygulama çürük ve kötü sebzeleri de ayırt ederek, alışveriş önerisinde bulunuyor.
Çift, yapay zeka uygulamasını pazar ve market alışverişinin yanı sıra sokakta gezerken karşılaştıkları engelleri aşmada ve günlük ev işlerinde de kullanıyor. Çiftin, yapay zekayı kullanarak pazarda alışveriş yaparken çektikleri görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.