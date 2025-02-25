Yapay zeka görseli değil, gerçek! Bu büyüleyen görüntüler Türkiye'de çekildi

Bitlis'in dağlık alanları, kışın karla kaplandığında başka bir güzellik sergiliyor. Karla kaplı dağlar ve vadiler, yıldızların parlak ışıklarıyla adeta bir tabloyu andırıyor. Bölge halkı, Bitlis'in tipik soğuk kış akşamlarında, karın üzerinde yıldızların dansını hayranlıkla izliyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Bitlis, gökyüzü ve doğanın muhteşem uyumuyla seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.