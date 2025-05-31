''Yapılamaz denen yapıldı...'' İşte Türkiye'ye özel şifa kaynağı dondurma...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ise, "Son dönemin trendi gastronomi turizmi. Samsun bu alanda hak ettiği yerini almaya yavaş yavaş başladı. Samsun ağır ve sağlam adımlarla gider. Bu etkinliğin gastronomi turizminden bir farkı daha var. Bir manada doğadan doğal ve sağlıklı beslenmeye içeriyor. Dün Bafra Sürmeli köyünde ürün toplamayla başladı. Bu çok anlamlıydı. Çünkü bizim Sürmeli Köyü'yle ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Birleşmiş Milletler Turizm Başlığı adı altında ‘dünyanın en iyi turizm köyü' yapmak gibi bir iddiamız var. Bir manada Samsun'u yine yaşayan şehirler kategorisinde en önemli gastronomi şehri yapmak gibi bir planımız var" diye konuştu.