Yapımı 5 yıl sürdü! Dünyanın en küçüğü ama paha biçilemiyor

Deseni: Hayat Ağacı'nın zamansız hikâyesi

Halının deseninde sonsuzluğu simgeleyen 'Hayat Ağacı' teması yer alıyor. Kökeni Orta Asya'ya dayanan ve zamanla İskandinav mitolojisi ile Altay Şamanizmi gibi farklı kültürlerde de yer bulan bu motif, esere zamansız bir anlam kazandırdı. Desende ağaç figürünün yanı sıra hayvanlar, kuşlar ve bitkiler büyük bir incelikle işlendi. Her detayın canlı ve gerçekçi bir biçimde tasarlandığı halıda hakiki Bursa ipeği kullanıldı. 5 yıllık emeğin, 150 yıllık bir geleneğin ve yüksek bir teknik ustalığın ürünü olan bu özel halının maddi bir değerle ölçülemeyeceği, bu nedenle eserin 'paha biçilemez' olarak nitelendirildiği ifade edildi.