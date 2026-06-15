Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı: 5 yıl sonra yeniden Adem amcanın kayığına kondu

Gölün Tüm Sakinleri Bu Masala Eşlik Etti

Bu tarihi ve masalsı anı ölümsüzleştiren isim ise, Yaren leylek hikayesini dünyaya duyuran doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. Tüydeş, Uluabat Gölü'ndeki bu eşsiz anı kaydederken tablonun sadece leyleklerden ibaret olmadığını, ak balıkçıllar, ördekler, karabataklar, martılar, kargalar ve hatta kıyıda bekleyen mahalle kedilerinin de bu dostluğa tanıklık ettiğini belirtti.