Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı: 5 yıl sonra yeniden Adem amcanın kayığına kondu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 15 yıllık masalsı dostluğuna bu kez eşi Nazlı da katıldı. Tereddüt ettiği için 'Nazlı' adı verilen leylek, 5 yıl aradan sonra ilk kez kayığa konarak eşine eşlik etti.
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde gururla temsil eden Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç leylek köyü, eşine az rastlanır bir doğa olayına ve sımsıcak bir dostluk hikayesine bir kez daha sahne oluyor. Balıkçı Adem Yılmaz (70) ile Yaren leyleğin sınırları aşan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen 15 yıllık dostluklarına, bu yıl büyük bir sürpriz daha eklendi.
Her göç döneminde gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konmayı adet edinen Yaren, bu yıl 24 Şubat’ta köye ulaşmış, 10 Mart’ta ise göçten dönen eşi Nazlı ile yuvasında kavuşmuştu. Bu yıl yuvada 5 yavruları olan çiftin sabah rutinleri, görenleri hayrete düşüren bir tabloya dönüştü.
5 Yıllık Tereddüt Bitti: Nazlı Leylek Yeniden Kayıkta
Nazlı leylek, bugüne kadar Yaren'in aksine Adem Amca'nın kayığına yaklaşmakta hep tereddüt etmiş, genellikle onu kıyıdan izlemeyi tercih etmişti. Tam da bu çekingen yapısı nedeniyle kendisine "Nazlı" ismi verilen dişi leylek, tam 5 yıl aradan sonra o zorlu engeli aşarak Yaren ile birlikte kayığa kondu.
Gölün Tüm Sakinleri Bu Masala Eşlik Etti
Bu tarihi ve masalsı anı ölümsüzleştiren isim ise, Yaren leylek hikayesini dünyaya duyuran doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. Tüydeş, Uluabat Gölü'ndeki bu eşsiz anı kaydederken tablonun sadece leyleklerden ibaret olmadığını, ak balıkçıllar, ördekler, karabataklar, martılar, kargalar ve hatta kıyıda bekleyen mahalle kedilerinin de bu dostluğa tanıklık ettiğini belirtti.