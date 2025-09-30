Yarım asırda bu küçücük dükkanda 9 çocuk, 24 torun büyüttü

Mehmet amcanın 50 yıldır esnaflık yaptığını öğrendiklerini belirten Vali Atilla Toros," Yarım asır burada esnaflık yapmış. Kendisi çok seviliyor, sayılıyor. Güvenilir bir esnaf olarak biliniyor. Bizde hatıra kalsın diye kendisine bir şilt takdim etmek istedik. Onunla tanışmaktan şeref duyduk. Güvenilir olması, herkes tarafından sevilen bir esnaf olmasından da memnun olduk "diyerek elini öptü.