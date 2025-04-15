Yarım asırlık esnaf dükkanını müzeye çevirdi

Güner, ‘Söz uçar, yazı kalır’ şiarıyla, dükkanının başköşesine koyduğu şeref defterine de müşterilerine birkaç satır yazdırıyor. Anahtarlıktan kaleme kadar her köşesinde çeşit çeşit hatıraların yer aldığı dükkanın çatı katı ise müşteriler için bekleme salonu olarak tasarlamış.