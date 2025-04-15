Yarım asırlık esnaf dükkanını müzeye çevirdi
Bursa'da 12 yaşındayken Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 58 yılı geride bırakan ve şimdilerde 70 yaşında olan terzi Hamdi Güner müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde terzi dükkanı işleten Hamdi Güner, 12 yaşında Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilikte 58 yılı ardından bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü.
Güner, ‘Söz uçar, yazı kalır’ şiarıyla, dükkanının başköşesine koyduğu şeref defterine de müşterilerine birkaç satır yazdırıyor. Anahtarlıktan kaleme kadar her köşesinde çeşit çeşit hatıraların yer aldığı dükkanın çatı katı ise müşteriler için bekleme salonu olarak tasarlamış.
Duvarları farklı aksesuar ve eşyalarla donatılmış dükkana elbiselerin provasına gelen müşteriler, kafeyi andıran konseptiyle yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı çatı katında sıralarını bekliyor.
Güner, mesleğine duyduğu saygı ve bağlılıkla sadece kumaşlara değil, müşterilerinin ruhuna da dokunduğunu söylüyor.