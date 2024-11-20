Yarım asırlık yol arsa çıkıp satıldı, mahalleli isyanda

Camitepe Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Ustaömer, "Sahibi, 840 metrekare arsasını kapatacağını söyledi. Arsa bizim evlerimize giden yol üzerinde. Bu arsayı kapatırsa biz evlerimize havadan mı gideceğiz? Bizim bu yol sorunumuzu yetkililerin çözmesi lazım. 52 yıldan beri bu yolu kullanıyoruz. Başka parsellerde yolumuz yok, bunun açılması lazım. Burada 7 hane var ve hepsi bu yolu kullanıyor. Hastamız olabilir. Örneğin torunum böbrek nakli oldu ve İstanbul'a gidip geliyor. Nereden geçeceğiz?" dedi.