Yasak kalkıyor: Balıkçılardan ''Vira Bismillah'' hazırlığı
İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Rumeli Feneri'ndeki balıkçıların çalışmaları ve hazırlıklar havadan görüntülendi.
15 Nisan 2023 tarihinde başlayan av yasağının kalkmasına saatler kaldı. Bütün balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacaklar.
Rumeli Feneri'nde bulunan balıkçı barınağında da bugünlerde yoğun bir hazırlık devam ediyor. Yaz döneminde bakımdan geçirilen ağlar teknelere yüklenerek, son kez kontrolden geçirilirken, bir yandan da balık kasaları teknelere yüklenmeye başladı.
Av yasağının kalkmasıyla denize açılacak balıkçılar 15 Nisan 2025 tarihine kadar avlanmayı sürdürecekler. O tarihten sonra büyük balıkçı tekneleri, gırgır ve troller ile balık avlanma yasağı tekrar uygulanacak.
Rumeli Fenerinde bulunan balıkçı barınağındaki çalışmalar ve son durum havadan görüntülendi.