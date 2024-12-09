Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı; İstanbul ve Ankara'nın sırası değişti

1. ZÜRİH / İSVİÇRE

Zürih, olağanüstü kamu hizmetleri, düşük suç oranları, canlı kültürel atmosferi ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Havaalanı bağlantılarının geliştirilmesi ve diğer kıtalara gidiş-dönüş uçuşlarının artırılması hedefleriyle birlikte Zürih, uluslararası çalışanlar için ideal konumunu güçlendiriyor. Bununla birlikte, Zürih yüksek konut fiyatları, ulaşım masrafları ile genel mal ve hizmet maliyetleri nedeniyle dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak da öne çıkıyor.