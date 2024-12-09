Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı; İstanbul ve Ankara'nın sırası değişti
Mercer, günlük yaşamın pratikliklerine göre şehirleri değerlendiren Yaşam Kalitesi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. İstanbul ve Ankara'nın sıralamadaki yerleri değişti...
Marsh McLennan’ın firmalara değişen işgücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren şirketi Mercer, Yaşam Kalitesi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
1. ZÜRİH / İSVİÇRE
Zürih, olağanüstü kamu hizmetleri, düşük suç oranları, canlı kültürel atmosferi ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Havaalanı bağlantılarının geliştirilmesi ve diğer kıtalara gidiş-dönüş uçuşlarının artırılması hedefleriyle birlikte Zürih, uluslararası çalışanlar için ideal konumunu güçlendiriyor. Bununla birlikte, Zürih yüksek konut fiyatları, ulaşım masrafları ile genel mal ve hizmet maliyetleri nedeniyle dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak da öne çıkıyor.
2. VİYANA / AVUSTURYA
3. CENEVRE / İSVİÇRE