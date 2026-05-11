Yaşamı uzatan sır Türkiye'de hem de Adana'da bulundu!
Vücudun en güçlü antioksidanı glutatyon için dışarıdan takviye arayanlara uzmanlardan müjdeli haber geldi: Meğerse çözüm Adana kebabı, şalgam suyu ve bol yeşillikli salatadaymış...
Bağışıklık sistemini koruyan, yaşlanma etkilerini geciktiren ve karaciğeri temizleyen en güçlü savunma molekülü glutatyon, Adana’nın meşhur tescilli kebabı ve yanındaki bol yeşillikli mezeleriyle doğal yollardan karşılanabiliyor.
Uzmanlar, "kebap yasak" algısını yıkarak, doğru besin kombinasyonunun sağlığa katkılarını açıkladı.
Klinik Diyetisyeni Duygu Özbay, glutatyonun vücudun kendi ürettiği bir koruyucu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kırmızı et kaliteli bir protein kaynağıdır ancak bunu tek başına tüketmek yetmez. Izgara usulü pişen kebabın yanında gelen mevsim salata, soğan piyazı ve bol yeşillik, glutatyon seviyelerini desteklemek için kritik rol oynuyor. Danışanlarıma 'Kebap yasak değil' diyorum; ekmeği azaltıp yeşilliği artırırsak vücudumuz için harika bir öğün oluşturmuş oluruz."
Adana mutfağının sağlık üzerindeki etkisi rakamlara da yansımış durumda.