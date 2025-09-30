Yaşlı adamı görünce dayanamadı... ''Türkiye'de insanlık ölmemiş dedirten'' görüntü

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede on binlerce etkileşim aldı. İncaz, yaptığı açıklamada, sadece insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Benim vicdanım el vermedi. Amcanın yaşlılık nedeniyle çaresiz bir şekilde yolun karşısına geçemediğini fark ettim. Vicdanım el vermedi. Kucaklayıp yolun karşısına geçmesine yardımcı oldum. Bence herkesin yapması gereken bir davranıştı. O sırada bir kişi video çekmiş, ben sonradan gördüm. Yaşlı amcayı da tanımıyorum. Sadece o anda yardım etmek istedim ve yardım ettim" ifadesini kullandı.