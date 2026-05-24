Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere çok sayıda ilde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
24 - 30 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları