Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor

Öte yandan ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.