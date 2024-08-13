Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni ve bunaltıcı bir sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla artacak. Mevsim normallerinin 3 derece kadar üstüne çıkması beklenen hava sıcaklıkları yaz biterken yazı yeniden yaşatacak...
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Öte yandan ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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13 - 19 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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