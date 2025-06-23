Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele
Türkiye genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar artarken Rize'de kar temizliği devam ediyor.
Kaynak: İHA
Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Rize'nin yüksek kesimlerinde kış ve bahar mevsiminde yollara düşen ancak henüz erimeyen çığlar iş makineleri ile temizleniyor.
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Yaz turizminin başlamasıyla bölgeye gelecek turistlerin sıklıkla tercih ettiği ve yaylacıların büyük baş ve küçükbaş hayvanlarını çıkardığı yaylalara ulaşımın aksamaması için harekete geçen ekipler tarafından yollar temizlenerek ulaşıma açılıyor.
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