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  4. Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele

Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele

Türkiye genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar artarken Rize'de kar temizliği devam ediyor.

Kaynak: İHA
Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele - Resim: 1

Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Rize'nin yüksek kesimlerinde kış ve bahar mevsiminde yollara düşen ancak henüz erimeyen çığlar iş makineleri ile temizleniyor. 

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Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele - Resim: 2

Yaz turizminin başlamasıyla bölgeye gelecek turistlerin sıklıkla tercih ettiği ve yaylacıların büyük baş ve küçükbaş hayvanlarını çıkardığı yaylalara ulaşımın aksamaması için harekete geçen ekipler tarafından yollar temizlenerek ulaşıma açılıyor.

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Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele - Resim: 3
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Yaz bu ilimize uğramadı! Haziran ayında karla mücadele - Resim: 4
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