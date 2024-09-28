Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı

Turizm sezonu devam ederken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimisi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken, kimisi güneşlenmeyi tercih etti. Eylül ayına rağmen turistler, yazdan kalma gün yaşadı.