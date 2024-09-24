Yaz geri geldi: Yağışlara veda, güneşe merhaba: Hava sıcaklıkları artıyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlı havalar Türkiye'yi terk etti. Bugün itibariyle hava sıcaklıkları hızla artacak ve yaz geri gelecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor. Öte yandan rüzgarın da Genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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25 - 1 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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