Yaz havasının keyfini çıkarın! Sağanak yağış geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hafta başı itibariyle sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek. İç ve batı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itiraberen azalacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşeceği ve sağanak yağışların etkili olacak tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu: