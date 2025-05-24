Yaz havasının keyfini çıkarın! Sağanak yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.