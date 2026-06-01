Yaz sezonu başlarken Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü
Bursa'nın Mudanya sahilinde deniz yüzeyini kaplayan turuncu-kahverengi tabaka ve köpüklü görüntü, görenleri tedirgin etti. Bazı vatandaşların duruma aldırmadan denize girmesi dikkat çekti.
Bursa'nın Mudanya ilçesi, endişe verici bir çevre sorunuyla karşı karşıya kaldı. Mudanya sahili boyunca deniz yüzeyinde aniden beliren turuncu-kahverengi tabaka ve köpüksü kirlilik, geçmiş yıllarda Marmara Denizi ekosistemine ağır darbeler vuran müsilaj (deniz salyası) krizinin geri döndüğüne dair korkuları yeniden alevlendirdi.
Güzel ve güneşli havayı fırsat bilerek deniz havası almak için sahil bandına inen vatandaşlar, karşılaştıkları turuncu sahil şeridiyle adeta şoka uğradı.
Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise oluşan görüntüye tepki göstererek, "Denizin bu halde olması üzücü. Bir yanda insanlar yüzüyor, diğer yanda suyun üzerinde kirlilik tabakası var. Yetkililerin daha kalıcı önlemler alması gerekiyor. Belediyenin de buna bir çözüm bulması lazım" dedi.
Mudanya sahilinde oluşan görüntülerin yaz sezonunun başlamasına kısa süre kala yeniden çevre kirliliği tartışmalarına sebep olacağına benziyor.