Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Akdeniz Bölgesi’nde deniz suyu sıcaklıklarının yaz aylarında 30 santigrat dereceyi aştığını belirtti. Bu sıcaklık artışının, bakterilerin çoğalması açısından elverişli bir ortam yarattığını vurgulayan İçemer, özellikle kıyıya yakın alanlarda yüzen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yaz aylarında artan deniz suyu sıcaklıkları, sağlık açısından risk oluşturuyor. AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer ve ekibinin yaptığı araştırmalara göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde sıcaklıkların yaklaşık 1,4 santigrat derece artmasının beklendiği, 2050 ve 2100 yılları arasında ise bu artışın 6 santigrat dereceye kadar ulaşabileceği kaydedildi.
‘BAKTERİLERİN HAYATTA KALMA SÜRESİ UZUYOR’
Deniz suyu sıcaklıklarında da önemli değişimler gözlendiğini ifade eden Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, "Geçmiş yıllara kıyasla deniz suyu sıcaklıkları yaklaşık 1 ile 1,5 derece artmış durumda. Kıyı bölgelerinde zaman zaman 30 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçüyoruz. Bu sıcaklık aralığı, bakterilerin çoğalması için son derece elverişli bir ortam oluşturuyor. Bakteri kaynakları günübirlik tekne turları, rekreasyonel aktiviteler ve transit gemilerin bıraktığı atıklar gibi insan faaliyetlerinden oluşuyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve organik madde miktarı, bakterilerin deniz suyunda hayatta kalma süresini uzatıyor" diye konuştu.
SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR
Artan bakteriyel yoğunluğun insan sağlığı üzerinde tehlikelere yol açtığını belirten Doç. Dr. İçemer, “Gözde konjonktivit (iltihaplanma), orta kulak iltihabı ve ciltte isilik gibi rahatsızlıklar sıkça görülüyor. Yaptığımız çalışmada, denize giren bir kişinin yaklaşık 50 mililitre su yutabileceğini, bu yutulan suyla birlikte bakterilerin mide, kulak ve burun yoluyla vücuda giriş yapabildiğini tespit ettik. Bu da hastalık riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle nehir ağızlarına yakın bölgelerde bakteri yoğunluğunun daha yüksek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, aşırı yağışların getirdiği toprak ve kirli partiküllerin yaz aylarında bakteriyel yükü artırdığını sözlerine ekledi.