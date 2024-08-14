Yaz sıcağına devam... Rüzgar etkili olsa da sıcaklar bunaltmaya devam edecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz'de iki ilimiz hariç yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda "yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
15 - 21 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları