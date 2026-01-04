  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi!

Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahilinde deniz çekildi. Kıyı şeridi bir anda büyürken, 10 metre açıkta ise küçük bir adacık oluştu.

Kaynak: İHA
Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi - Resim: 1

Türkiye'nin yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyu 5 metre kadar çekildi.

1 / 11
Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi - Resim: 2

Bodrum'da denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

2 / 11
Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi - Resim: 3

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıkarttı.

3 / 11
Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi - Resim: 4

Sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar olduğu görüldü.

4 / 11