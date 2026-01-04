Yaz tatilinin cennetinden korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahilinde deniz çekildi. Kıyı şeridi bir anda büyürken, 10 metre açıkta ise küçük bir adacık oluştu.
Türkiye'nin yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyu 5 metre kadar çekildi.
Bodrum'da denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.
Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıkarttı.
Sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar olduğu görüldü.
