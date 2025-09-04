Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.