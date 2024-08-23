Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yaza veda etmenin vakti geldi... Bugün Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağışlar haftaya tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağışlarla ilgili yapılan uyarıda "Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.