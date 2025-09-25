  1. Anasayfa
Yaza veda, sonbahara merhaba! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor

Türkiye serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

25 Eylül Perşembe hava durumu tahmin haritası

