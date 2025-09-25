Yaza veda, sonbahara merhaba! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.