  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi!

Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi

Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre bugün itibariyle hava sıcaklıkları hızla düşecek ve yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 / 10
Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi - Resim: 2

Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 / 10
Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

3 / 10
Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

4 / 10