Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!
Hatay'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçay Barajı, kış aylarının yağışlı geçmesiyle birlikte yüzleri güldürdü. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen baraj, mart ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Kaynak: DHA
Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nda su seviyesi, geçen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi oranda geriledi, doluluk oranı yüzde 6 seviyelerine kadar düştü.
Bazı bölgelerde su temininde zorluklar yaşandı. Barajdaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi sonrası alternatif su kaynakları devreye alındı.
Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu. Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi. (DHA)
