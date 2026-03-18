Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!

Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu. Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi. (DHA)