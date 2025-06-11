Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu
Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu.
Kaynak: DHA / İHA
2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi.
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Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi.
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Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı.
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Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu.
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