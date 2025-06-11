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Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu

Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA / İHA
Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu - Resim: 1

2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. 

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Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu - Resim: 2

Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi. 

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Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu - Resim: 3

Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı. 

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Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı Türkiye'de eşsiz görüntüler oluşturdu - Resim: 4

Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu.

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