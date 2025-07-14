Yazın yeni kabusu belli oldu: Adenovirüs salgını alarmı verildi

Virüsün toplu kullanılan yüzme havuzlarından da bulaşabileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Mustafa Alper Aykanat, "Adenovirüs; solunum yolları, göz ve karaciğer dahil bağırsak sistemini tutan bir virüs. Genelde çok hafif atlatılır. Özellikle göze bulaştığında ciddi hasarlar verebilen hatta virüslü bir hastayı muayenede kullanılan aletin sterilize edilmeden başka göz muayenesi yapılamayan, çok hızlı bulaşan ciddi bir mikroptur. Gırtlak intihabı, akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşit gibi enfeksiyonlara da yol açabilir. Damlacık, solunum ve temasla bulaşan adenovirüs, her yaşta çocuklarda görülebilir. Özellikle 1 yaş altında çok ciddi komplikasyonlara ile giden bir virüstür. Ayrıca iyi temizlik yapılmazsa havuzlardan da bulaşabilir. Bu dönemde çünkü en büyük handikabımız sıcak havalarda toplu serinleme yerlerinin kullanımı. Bu süreçte en çok gelen soru havuz kullanımıyla alakalı oluyor. Havuz, şahsınıza ait ve çok temiz ise girilebilir, aksi takdirde denizi öneririm. Kalabalık ortamda hijyenik olmayan havuzlar, kız çocukları başta olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu gibi adenovirüs enfeksiyonlarında çok ciddi risk faktörüdür" dedi.