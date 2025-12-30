Yemeksepeti 2025'in en'lerini açıkladı: İşte Türkiye'nin vazgeçemediği o lezzet

Türkiye’nin en çok tercih ettiği lezzetlerde döner başı çekiyor

Platform verilerine göre 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken; burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı. Veriler, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin güçlü konumunu korurken, global tatların da günlük sipariş alışkanlıklarında önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor.



