Yeni evlenen çiftlerin en mutlu anları artık sadece 2 saat sürecek

Beykoz'da düğün salonu işletmeciliği yapan İbrahim Çevik, "Yarım düğün uygulaması açıkçası bizim de mekanımıza hafta sonu, gündüz pazar günleri, cumartesi günlerinin değerlendirilmesi açısından bizim için de gelin damatlar için de güzel bir avantaj. İki taraf için de güzel bir avantaj. Çünkü bir kır düğünü mekanından fiyat aldığınızda, 350 - 400 bin bandında olurken, biz bunu 100 bin lira, 120 bin lira, 150 bin lira bandına 2 saatlik bir fiyat olarak yapabiliyoruz. Hem gelin damatların hem de bizim boş vaktimizin kar olarak bize dönüş yapması açısından iyi olur diye düşünüyorum. İçeriğinde takı töreni, after partisi tarzında kokteyller, yine 2 saatte doyasıya bir eğlenceyi yaşayabilirler. Nikah salonlarına gidip de, bazen o kadar oluyor ki insanlar kendi düğünlerini bile bulamıyorlar o kadar gelin damadın içinde. Ama burada kendilerine özel olarak ayırılmış bir mekan tercih etmiş olacaklar. İstediğimiz rakamlar da zaten makul rakamlar oluyor. Biz memnunuz, gelin damatlara da tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. Düğünün bir kez yaşandığını ve tam olarak kutlanması gerektiğini savunan Leyla Uzun ise, "Bana göre çok saçma geliyor. Yani madem yapılıyor, tam yapılsın. Çünkü yarım düğün de olsa sonuçta ona da para veriliyor. Düğün istemeyenler için belki avantajlı olabilir ama benim düşünceme göre insan bir kere evleniyor, o da tam olsun, hakkını versin, eğlensin. Takı takılıyor, biraz oynanıyor, sonra hemen bitiyor. Söz ya da nişan gibi geçiştirenler için uygun olabilir ama ben tam düğünden yanayım" diye konuştu. (DHA)