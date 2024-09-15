Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftada sonbahar yağışları etkili olacak. Pek çok ilimizde sağanak yağışlar, ani sel, heyelan, yıldırım ve dolu yağışı bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den şiddetli yağışlar için yapılan uyarıda "bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.